Непогода в Украине: на Волыни нет света, в Киев ограничен въезд

ГСЧС сообщает, что на всех дорогах Украины обеспечено нормальное движение

В Волынской области обесточены 19 населенных пунктов. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.



С 06:30 субботы, 17 марта, в Киев ограничили въезд крупногабаритного транспорта



С 20:00 пятницы, 16 марта, начал работать Штаб по ликвидации последствий в Госагентстве автомобильных дорог.

ГСЧС утверждает, что движение на дорогах обеспечено.

Сегодня будет сильный снег и гололед в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

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