Непогода в Украине: на Волыни нет света, в Киев ограничен въезд
17.03.2018 09:15
ГСЧС сообщает, что на всех дорогах Украины обеспечено нормальное движение
В Волынской области обесточены 19 населенных пунктов. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
С 06:30 субботы, 17 марта, в Киев ограничили въезд крупногабаритного транспорта
С 20:00 пятницы, 16 марта, начал работать Штаб по ликвидации последствий в Госагентстве автомобильных дорог.
ГСЧС утверждает, что движение на дорогах обеспечено.
Сегодня будет сильный снег и гололед в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях.
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