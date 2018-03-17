USD:  26.24  26.65   EUR:  32.19  32.88  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Непогода в Украине: на Волыни нет света, в Киев ограничен въезд

17.03.2018 09:15
ГСЧС сообщает, что на всех дорогах Украины обеспечено нормальное движение
Непогода в Украине: на Волыни нет света, в Киев ограничен въезд

В Волынской области обесточены 19 населенных пунктов. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

С 06:30 субботы, 17 марта, в Киев ограничили въезд крупногабаритного транспорта  

С 20:00 пятницы, 16 марта, начал работать Штаб по ликвидации последствий в Госагентстве автомобильных дорог. 

ГСЧС утверждает, что движение на дорогах обеспечено.

Сегодня будет сильный снег и гололед в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Читайте также: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: снегопады и метели

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- актуальная информация прямо в вашей новостной ленте

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 