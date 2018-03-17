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Около вокзала во Львове зарезали мужчину - полиция

17.03.2018 13:35
На улице Городоцкой обнаружили труп мужчины с многочисленным ножевыми ранениями
Около вокзала во Львове зарезали мужчину - полиция

Во Львове около железнодорожного вокзала нашли тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Львовской области. 

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.115 УК (умышленное убийство). 

Полиция устанавливает личность мужчины, обстоятельства его смерти и причастных к преступлению. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. 

6 марта в Киеве неизвестный смертельно ранил мужчину в центре города - он нанес ему ножевое ранение.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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