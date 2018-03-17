Супрун анонсировала "главное медицинское событие года"
Выбор семейного врача должен стать для украинцев главным медицинским событием 2018 года. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.
"Главным медицинским событием 2018 года для каждого украинца должен стать выбор его семейного врача (или терапевта, или педиатра). В апреле в учреждениях, присоединившихся к электронной системе здравоохранения, можно будет начать подписывать декларацию со своим врачом - это документ, который подтверждает, что вы выбрали именно этого специалиста. Подписывая декларацию с конкретным врачом, вы уведомляете государство (а именно Национальную службу здоровья), что оплата за ваше обслуживание должна поступать в это медучреждение", - отметила она.
По словам Супрун, декларация не подписывается "раз и навсегда": в любой момент можно заключить декларацию с другим терапевтом, педиатром или семейным врачом.
Она уточнила, что отменять предыдущую декларацию не надо - при заключении новой декларации изменения автоматически зафиксируются в системе.
"Чем раньше вы выберете своего врача, тем больше будет у вас времени удостовериться, что он вам подходит, и возможностей выбрать другого специалиста, при необходимости", - отметила Супрун.
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30 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о государственных финансовых гарантиях медобслуживания населения №2168-VIII, или закон о медицинской реформе.
29 декабря 2017 года и.о. министра здравоохранения заявила, что реформа первичного уровня медицины на практике начнется в июле 2018 года: Минздраву нужно шесть месяцев, чтобы подготовиться после вступления соответствующего закона в силу.
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