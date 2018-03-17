Супрун анонсировала "главное медицинское событие года"

По словам и.о. министра здравоохранения, главным медицинским событием 2018 года должен стать выбор семейного врача (терапевта или педиатра)

Выбор семейного врача должен стать для украинцев главным медицинским событием 2018 года. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Главным медицинским событием 2018 года для каждого украинца должен стать выбор его семейного врача (или терапевта, или педиатра). В апреле в учреждениях, присоединившихся к электронной системе здравоохранения, можно будет начать подписывать декларацию со своим врачом - это документ, который подтверждает, что вы выбрали именно этого специалиста. Подписывая декларацию с конкретным врачом, вы уведомляете государство (а именно Национальную службу здоровья), что оплата за ваше обслуживание должна поступать в это медучреждение", - отметила она.

По словам Супрун, декларация не подписывается "раз и навсегда": в любой момент можно заключить декларацию с другим терапевтом, педиатром или семейным врачом.

Она уточнила, что отменять предыдущую декларацию не надо - при заключении новой декларации изменения автоматически зафиксируются в системе.

"Чем раньше вы выберете своего врача, тем больше будет у вас времени удостовериться, что он вам подходит, и возможностей выбрать другого специалиста, при необходимости", - отметила Супрун.

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30 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о государственных финансовых гарантиях медобслуживания населения №2168-VIII, или закон о медицинской реформе.

29 декабря 2017 года и.о. министра здравоохранения заявила, что реформа первичного уровня медицины на практике начнется в июле 2018 года: Минздраву нужно шесть месяцев, чтобы подготовиться после вступления соответствующего закона в силу.

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