Химики нашли замену токсичным краскам для волос

Группа американских и китайских ученых описала перспективную технологию окрашивания волос в темные цвета с помощью графена

Графен может стать заменой токсичным краскам для волос: химики показали, что углеродный материал легко прилипает к волосам, сообщает им насыщенный цвет, долго не смывается и не нарушает структуру внешнего слоя кератина. Об этом сообщает Naked Science.

В статье, опубликованной в журнале Chem, группа американских и китайских ученых описала перспективную технологию окрашивания волос в темные цвета с помощью графена. Благодаря способности проводить электричество графен может не только помочь создать сложные темные оттенки, но и сделать окрашенные волосы менее подверженными неприятным эффектам статического электричества, пишут авторы работы.

Большая часть существующих красок для волос, дающих долговременный эффект, повреждает волосы. Чтобы частицы красителя проникли вглубь волоса, нужно с помощью агрессивных реагентов приподнять кератиновые чешуйки наружного слоя, а это делает окрашенные волосы ломкими и тусклыми; эффект усиливается перекисью водорода, которую используют как катализатор реакции синтеза красящего пигмента.

Теоретически эту проблему можно решить, создав краситель, которому не нужно проникать вглубь волоса. Однако такие красители легко смываются с волос и не держатся дольше нескольких циклов мытья и сушки. Решением может оказаться покрытие из нескольких листов графена - материала из атомов углерода, соединенных в плоскую гексагональную кристаллическую решетку. Благодаря своей структуре он оказался способен удерживаться на внешнем слое волоса. В эксперименте человеческие волосы цвета платиновый блонд, выдержанные во взвеси графеновых чешуек с добавлением мягкого адгезива, приобрели насыщенный черный цвет, который выдержал до 30 циклов мытья с шампунем.

Читайте также: В Турции мужчинам запретили красить волосы в черный цвет

Дополнительное преимущество графеновой краски для волос заключается в электропроводности графена. Каждый покрытый графеном волос представляет собой маленький провод, по которому легко проходит электрический ток и тепло. Это означает, что покрытые графеном волосы легко распределяют электрический заряд вместо того, чтобы накапливать его.

По словам авторов статьи, с помощью примесей к покрытию на основе можно получать не только черный, но и оттенки каштанового и даже темно-русого.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.