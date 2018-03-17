Ученые установили, какие животные выжили со времен динозавров

По словам биологов, щелезубы относятся к ветви, которая берет свое начало 73,6 миллиона лет назад

Генетики установили, какие млекопитающие выжили после исчезновения динозавров. Об этом сообщает Naked Science.

Международная группа ученых доказала, что щелезубы - семейство млекопитающих из отряда насекомоядных - сохранились на Земле со времен динозавров. Биологи узнали это, проанализировав участки ДНК животного.

Исследовательская экспедиция отправилась на острова Карибского бассейна, где расположены места обитания зверьков. В полевых условиях больше всего сложностей у зоологов вызвала транспортировка генетического материала, к которому предъявлялись высокие требования из-за переносного оборудования. Получив его, ученые немало удивились, поскольку в ДНК оказалось много одинаковых участков. Они объяснили этот феномен изоляцией, в которой жили щелезубы все это время.

Ученые установили, что щелезубы относятся к ветви, которая берет свое начало 73,6 миллиона лет назад.

"Мы подтвердили раннее видообразование щелезубов и поставили точку в продолжительных дебатах о том, действительно ли они пережили падение метеорита", рассказал генетик из университета Пуэрто-Рико Тарас Олексюк.

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В отличие от остальных млекопитающих, щелезубы, как и некоторые виды землероек, сохранили способность убивать жертву ядом, который хранится в их зубах, подобно змеям. Внешне эти животные напоминают кротов, но обладают длинными когтями и носом. Их считали вымершими до 1833 года, когда их обнаружила экспедиция биологов. Но даже после этого исследования осложнялись ночным образом жизни животных. Ученые надеются, что расшифрованный геном щелезуба поможет понять, как их зубы "научились" вырабатывать яд.

В апреле 2017 года в Патагонии найдены хорошо сохранившиеся яйца с эмбрионами динозавров.

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