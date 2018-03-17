В Укране 18 и 19 марта будут продолжаться снегопады и метели

В большинстве областей Украины - порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах - гололедица

В воскресенье, 18 марта, в Украине, кроме северных областей, синоптики прогнозируют снег и метель. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях сильные снегопады, снежные заносы, в Карпатах очень сильный снег, в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица", сказано в сообщении.

В пресс-службе ГСЧС добавили, что 19 марта в Украине снегопады, метели, на дорогах гололедица, в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), местами в центральных областях и Прикарпатье 3 (красный)). Также снегопады могут усложнить работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства", - сказано в сообщении.

Примечательно, что сегодня наблюдался фантастический температурный контраст в пределах Украины: в Одесской области до +18°C, а в Черниговской до -8°C.

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