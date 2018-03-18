Завтра в Украине возможны метели, на дорогах гололедица

На завтра по всей территории Украины прогнозируются сложные погодные условия

В результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия - 19 марта украинцев ждут снегопады, метели, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).



"В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях сильный снег, снежные заносы; в Херсонской, Запорожской, Донецкой областях мокрый снег с дождем, местами гололед; на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с", - отмечает ГСЧС.



Сегодня, 18 марта в Украине, кроме северных областей, снег, метели, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях сильные снегопады, снежные заносы, в Карпатах очень сильный снег; в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с; на дорогах гололедица.



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