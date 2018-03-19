Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: идет новый циклон

Новый циклон с юга Европы принесет в Украину мокрый снег с дождем и морозы до -13 градусов

По данным Укргидрометцентра, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине 19 марта ожидаются сложные погодные условия. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

19 марта в Украине - снегопады, метели, на дорогах гололедица.

В Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской областях ожидается сильный снег, снежные заносы.





В Херсонской, Запорожской, Донецкой областях - мокрый снег с дождем, местами гололед, на юге и востоке страны порывы ветра 15-20 м/с.

"В понедельник циклон уйдет. Днем ​​-2, -8 градусов. В Приазовье ночью от +3 тепла до -3 градусов, днем ​​2-5 тепла, в Крыму + 9 + 15 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В Киеве днем ​​-5, -7 градусов, гололедица.

"20 марта приблизится к Украине очередной циклон с юга Европы, и снова ситуация осложнится: снегопады, дожди и сильный ветер", - подчеркнула Диденко.

На западе снег и до -10 градусов ночью, днем до -5 градусов. На востоке мокрый снег с дождем, до -12 градусов будет ночью и до -5 градусов днем, на севере - снег, до -13 градусов ночью и до -6 градусов днем, на юге мокрый снег, дождь, - 5 градусов ночью, днем +1 градус. В Киеве - снег, до -12 градусов ночью, днем до -5 градусов.





Фото: meteo.gov.ua

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