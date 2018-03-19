Ройтбурд назначен директором Одесского художественного музея

С художником подписали пятилетний контракт

Губернатор Одесской области Максим Степанов назначил художника Александра Ройтбурда директором Одесского художественного музея. Об этом сообщает Думская.

Согласно сообщению, с Ройтбурдом подписали пятилетний контракт.

Степанов сослался на специальный закон о культуре, который предусматривает, что учреждение культуры, вне зависимости от того, государственное оно или коммунальное, возглавляет победитель конкурса. "Провести конкурс и не реализовывать его результаты невозможно, поэтому я и принял такое решение", - заявил губернатор.

Перед коллективом музея выступил и сам Ройтбурт, который, как отмечает издание, заявил, что не собирается вешать в музее "порнографию". По его словам, музей останется семейным и туристическим объектом. Новый руководитель считает, что прежде всего необходимо заняться ремонтом дворца Потоцких, где находится музей, устранить течь крыши, установить климат-контроль, сделать нормальное освещение.

Сообщается, что при музее создадут общественный и опекунский советы, в которые войдут известные деятели культуры.

Также Ройтбурд не исключил, что будет построен новый корпус музея.

14 марта Одесский областной совет отказался назначать Ройтбурда директором Одесского художественного музея, несмотря на его победу в конкурсе.

Против назначения выступили депутаты от Оппозиционного блока, которых возмутило то, что художник назвал события 2 мая 2014 года "днем победы". Депутат Виталий Саутенков заявил, что Ройтбурд якобы "нечист на руку" и "имеет грехи в прошлом". Кроме того, он обвинил художника в использовании нецензурной брани, хотя и не стал отрицать его таланта.

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