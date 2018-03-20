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Россия проводит военные учения в оккупированном Крыму

20.03.2018 08:51
Учения стартовали 19 марта
Россия проводит военные учения в оккупированном Крыму
Фото: Getty Images

Российские вооруженные силы начали широкомасштабные военные учения в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Радио Свобода.

В незаконных учениях принимают участие около восьми тысяч военнослужащих. Также привлечены ракетные установки, артиллерийские системы и другие виды оружия.

Учения стартовали 19 марта, и приходят также в двух сепаратистских регионах Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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