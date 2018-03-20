В Закарпатской области горит торговый центр: фото
20.03.2018 15:02
Пожар распространился на площади 1000 квадратных метров
Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya
В селе Нересница Закарпатской области в торговом центре на площади 1000 кв. м вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба областного ГСЧС.
"20 марта в 07:08 в службу спасения 101 сообщили о пожаре в четырехэтажном торговом центре "У Сасина" на улице Мира в селе Нересниця Тячевского района Закарпатской области", - говорится в сообщении.
Пожар удалось локализовать в 08:35, его ликвидация продолжается. На месте работает шесть единиц основной пожарно-спасательной техники и 25 пожарных.
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