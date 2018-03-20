Стало известно, когда в Украине начнется потепление: карты

С 26 марта на всей территории страны ожидается потепление, осадки уменьшатся

Завтра, 21 марта, сегодняшний циклон постепенно будет отходить на северо-восток, а с 26 марта в Украине начнется потепление. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"21 марта снег будет еще сыпать, особенно ночью. На западе - только местами небольшой снег. То есть, завтра циклон ослабнет", - отметила Диденко.





По ее словам, вытеснять его с территории Украины будет мощная полоса высокого атмосферного давления, антициклон, который выдвинулся с Атлантики через центр Европы в Украину.





Фото: facebook.com/tala.didenko

"Благодаря именно этой мощной антициклонической области осадков у нас будет все меньше, а тепло окольными путями и окольными тропами будет понемногу продираться сквозь "колючие заросли мороза". И уже с 26 марта выйдет на нормальную дорогу, то есть, с ближайшего понедельника везде начнется потепление", - отметила Диденко.

Она уточнила, что пока 21 марта ночью ожидается -3, -10 градусов, в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской областях -7, -12 градусов.

Завтра днем ​​будет 0, -5 градусов мороза, на юге от -2 до +4, в Крыму 4-10 градусов тепла.

"В Киеве в среду еще ожидается снег: ночью умеренный, днем ​​небольшой. Ночью в -5, -7 градусов, днем ​​-1, -3 градуса", - добавила синоптик.

Читайте также: Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: идет новый циклон

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.