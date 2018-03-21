Прах Стивена Хокинга захоронят рядом с могилами Ньютона и Дарвина

Прощание с выдающимся физиком пройдет в Кембридже 1 апреля в церкви Кембриджского университета

Прах Стивена Хокинга захоронят в Вестминстерском аббатстве, рядом с могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина. Об этом сообщает BBC.



Семья Хокинга сообщила, что поминальная служба пройдет в Кембридже, городе который он очень любил. Она состоится в пасхальное воскресенье, 1 апреля, в церкви Святой Марии Кембриджского университета.



Эта церковь находится недалеко от университетского колледжа Гонвилл-энд-Киз, где Хокинг проработал больше 50 лет.

Выдающийся физик умер 14 марта этого года у себя дома в Кембридже, в возрасте 76 лет.

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