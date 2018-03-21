На заброшенном складе Запорожья нашли тонны человеческих останков

За то, что останки людей лежали 2,5 месяца в открытом доступе, ответственна компания, которая должна была вывозить отходы из медучреждений

В промзоне в Запорожье на заброшенном складе обнаружили тонны медицинских отходов и человеческие останки. Об этом сообщает ТСН.



Люди нашли склад по неприятному запаху. Там они увидели здание с выбитыми окнами и без охраны, а также отдельные части тела людей. Среди найденного - 1,5 тонны послеоперационных отходов.

Территория склада принадлежит фирме, которая должна была вывозить отходы из медучреждений. В компании говорят, что отходы готовы вывезти на утилизиацию, но перед Новым годом суд наложил арест на это имущество.

"Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что на протяжении двух месяцев мы не подозреваемые, не обвиняемые, ни свидетели - мы никто" - заявили в фирме.

Суд уже отменил свое решение и отходы начали вывозить.

По словам эколога, к весне в Запорожье можно ждать эпидемии, потому что останки были в свободном доступе.

Полиция обещает провести проверку.

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