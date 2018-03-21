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На заброшенном складе Запорожья нашли тонны человеческих останков

21.03.2018 05:55
За то, что останки людей лежали 2,5 месяца в открытом доступе, ответственна компания, которая должна была вывозить отходы из медучреждений
На заброшенном складе Запорожья нашли тонны человеческих останков
Скриншот видео

В промзоне в Запорожье на заброшенном складе обнаружили тонны медицинских отходов и человеческие останки. Об этом сообщает ТСН.

Люди нашли склад по неприятному запаху. Там они увидели здание с выбитыми окнами и без охраны, а также отдельные части тела людей.  Среди найденного - 1,5 тонны послеоперационных отходов. 

Территория склада принадлежит фирме, которая должна была вывозить отходы из медучреждений. В компании говорят, что отходы готовы вывезти на утилизиацию, но перед Новым годом суд наложил арест на это имущество. 

"Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что на протяжении двух месяцев мы не подозреваемые, не обвиняемые, ни свидетели - мы никто" - заявили в фирме. 

Суд уже отменил свое решение и отходы начали вывозить. 

По словам эколога, к весне в Запорожье можно ждать эпидемии, потому что останки были в свободном доступе. 

Полиция обещает провести проверку. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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