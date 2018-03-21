Пассажиропоток из России в Крым станет меньше из-за Египта - СМИ

Эксперт института экономики транспорта и транспортной политики РФ отметил, что большинство россиян будут предпочитать летать в Египет в 2018 году

В аннексированный Крым станет летать меньше пассажиров из России из-за открытия египетских курортов. Об этом сообщают Крым. Реалии.

Эксперт российского института экономики транспорта и транспортной политики Андрей Крамаренко отметил, что в прошлом году пассажиропоток в Крым составил чуть более пяти миллионов пассажиров и незначительно уменьшился, поскольку возобновились полеты в Турцию.

"Это было очень хорошо видно и по Сочи, и по Анапе, когда летом поток упал на 15% из-за переориентации на турецкие курорты. В 2018 году я прогнозирую тот же стабильный пассажиропоток в Крым на уровне пяти миллионов человек. А дальше, скорее всего, будет падение из-за того же Египта и начала работы автомобильного моста через Керченский пролив", - сказал он.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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