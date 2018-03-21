Ученые выяснили, как продолжительная депрессия изменяет мозг

По мнению исследователей, депрессия характеризуется воспалительной реакцией в мозге, тогда достаточно лечить ее противовоспалительными препаратами

У некоторых людей депрессия может быть эпизодической, которая проходит в течение нескольких недель или месяцев. У других людей с диагнозом клиническая депрессия состояние может сохраняться в течение многих лет, влияя на их качество жизни. Ученые хотели понять, как она может повлиять на головной мозг, и как скорректировать методы лечения, чтобы устранить эти изменения. Результаты исследования опубликованы в научном журнале The Lancet Psychiatry, передает Medicalinsider.ru.

Изучая случаи, в которых тяжелая депрессия длится более десяти лет, исследователи из Канады, хотели выяснить, влияет ли это состояние на головной мозг, и если да, то каким образом. Доктор Джефф Мейер сравнил сканирование мозга людей, которые прожили с депрессией в течение 10 лет, с людьми с короткой историей депрессии. Исследователи работали с 80 людьми в возрасте 18−75 лет. Из них 25 человек имели депрессию на протяжении более 10 лет, 25 имели состояние меньше десяти лет, и у 30 не было депрессии.

В новом исследовании ученые хотели узнать, изменился ли головной мозг с течением времени у людей с длительной депрессией. Ученые изучили тяжесть нейровоспаления с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Данный метод помог им контролировать активность микроглии - тип клеток, обнаруженных в центральной нервной системе, которые связаны с воспалительной реакцией на травму. Активные микроглии вырабатывают транслокаторный белок, который является основным маркером воспаления.

Читайте также: Работа на дому может вызвать бессонницу и депрессию - ученые

Исследователи обнаружили, что концентрация транслокаторного белка была на 29−33% выше в мозгу людей, которые страдали депрессией более десяти лет. Эти маркеры воспаления были замечены в трех областях головного мозга, в частности в префронтальной, передней поясничной и нейронально-изолированной коре.

По мнению исследователей, эти результаты свидетельствуют о том, что затяжную депрессию следует рассматривать как другую стадию того же состояния, поскольку она может потребовать другого терапевтического подхода, чем депрессия на ранних стадиях.

"Воспаление в мозгу является общей реакцией на дегенеративные заболевания мозга по мере их развития, такие как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона", - отмечает Мейер.

Читайте также: Сколько нужно спать и чем опасно недосыпание - Минздрав

Хотя депрессия не является нейродегенеративным заболеванием, но схожа с этими состояниями - то есть характеризуется серьезной воспалительной реакцией в головном мозге, тогда достаточно лечить ее противовоспалительными препаратами, предлагает доктор Мейер. Он утверждает, что дальнейшие исследования должны изучить возможность повторного применения терапии от депрессии.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.