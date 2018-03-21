Синоптики предупреждают о морозах до -13 градусов: карты

По данным Укргидрометцентра, 22-23 марта на большинстве территории Украины сохранится холодная погода, осадков станет меньше

В четверг, 22 марта, в Украине будет солнечная и холодная погода. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей ночью будет до -7, -12 градусов, днем до 0,-4 градусов, на западе до 0, + 2, а на юге до +1, +5 градусов.





"Осадки также будут. Ближайшей ночью в южной части. И еще немного будет подсыпать снег на востоке Украины", - уточнила Диденко.

В Киеве завтра - без осадков, днем ​ясно. Ближайшей ночью еще холодно, до -8, -9 градусов, днем 0, -2 градуса.

23 марта на западе ночью -13 градусов, днем +1 градус, востоке ночью -7 градусов, днем +1 градус, на севере -11 градусов, днем -3 градуса, на юге ночью -7 градусов, +1 градус днем. В Киеве -11 градус ночью, днем +1 градус.





Фото: meteo.gov.ua

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