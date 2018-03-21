Кабмин определил численность призывников на апрель-май 2018-го

Весной в армию должны будут призвать 15,2 тыс человек

Сегодня, 21 марта, на заседании правительства Кабмин установил численность подлежащих призыву на срочную военную службу в апреле-мае 2018 года в размере 15,2 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Из них в Вооруженные Силы должны набрать 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 1000 человек, в Государственную пограничную службу - 1200 человек, в Национальную гвардию - 4000 человек.

18 мая 2018 года Верховная Рада обязала местную власть, руководителей предприятий и ВУЗов сообщать призывникам, что их вызывают в военкомат.

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