Украинские полярники готовы к экспедициям на оба полюса

В НАНЦ мечтают восстановить хотя бы один научно-исследовательский украинский корабль

В Национальном антарктическом научном центре хотят, чтобы Украина посылала экспедиции не только в Антарктику, но и в Арктику. Об этом сказал и.о. директора НАНЦ Евгений Дикий на пресс-конференции, посвященной отправке 23-ей Украинской антарктической экспедиции, передает Укринформ.

"Мы надеемся, что в ближайшее время направление исследований будет распространено и на Арктику, поскольку во всем мире полярные полюса рассматриваются словно бы пульс нашей планеты. Мы будем работать и в Антарктике, и в Арктике за счет научного обмена", - отметил Дикий.

Говоря о будущем таких экспедиций и исследований, он подчеркнул, что одним из стратегических направлений является возрождение украинского научного флота. Задачей на ближайшие годы Дикий назвал восстановление хотя бы одного научно-исследовательского украинского корабля.

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22 марта в Антарктиду отправятся две украинские экспедиции.

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