Из-за лжеминирования из вокзала в Харькове вывели тысячу человек

После осмотра всей территории вокзала взрывотехники взрывчатки не обнаружили

В Харькове поступило сообщение якобы о минировании железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции.



После проверки информация не подтвердилась. Но полиции пришлось эвакуировать около тысячи человек и осматривать 25 тысяч квадратных метров территории.



Правоохранители принимают меры по розыску людей, которые оставили ложное сообщение.

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