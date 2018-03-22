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Из-за лжеминирования из вокзала в Харькове вывели тысячу человек

22.03.2018 00:37
После осмотра всей территории вокзала взрывотехники взрывчатки не обнаружили
Из-за лжеминирования из вокзала в Харькове вывели тысячу человек
Фото: Поліція Харківщини/Facebook

В Харькове поступило сообщение якобы о минировании железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции.

После проверки информация не подтвердилась. Но полиции пришлось эвакуировать около тысячи человек и осматривать 25 тысяч квадратных метров территории. 

Правоохранители принимают меры по розыску людей, которые оставили ложное сообщение. 

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