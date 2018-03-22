Из-за лжеминирования из вокзала в Харькове вывели тысячу человек
22.03.2018 00:37
После осмотра всей территории вокзала взрывотехники взрывчатки не обнаружили
Фото: Поліція Харківщини/Facebook
В Харькове поступило сообщение якобы о минировании железнодорожного вокзала. Об этом сообщает пресс-служба управления полиции.
После проверки информация не подтвердилась. Но полиции пришлось эвакуировать около тысячи человек и осматривать 25 тысяч квадратных метров территории.
Правоохранители принимают меры по розыску людей, которые оставили ложное сообщение.
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