В Харькове будут судить захватившего заложников в Укрпочте

Кроме захвата заложников, Владимиру Безуху инкриминируют незаконное изготовление и хранение наркотиков и выращивание конопли

Обвинительный акт против 40-летнего Владимира Безуха, подозреваемого в захвате заложников в отделении Укрпочты в Харькове в декабре 2017 года, передан в суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Безуху инкриминируют захват и удержание заложников (ч. 2 ст. 147 УК), незаконное изготовление и хранение наркотических средств (ч. 2 ст. 309 УК) и выращивание конопли (ч. 1 ст. 310 УК).

Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы, подозреваемый не страдает хроническими психическими заболеваниями, на момент совершения инкриминируемых ему действий мог их осознавать и руководить ими.

В применении мер принудительного медицинского характера злоумышленник не нуждается, подчеркнули в прокуратуре. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Дело Безуха будет рассматривать Киевский райсуд Харькова.

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30 декабря 2017 года в Харькове мужчина в маске напал на отделение Укрпочты и взял в заложники трех сотрудников и шесть посетителей, включая двоих детей. У нападавшего были при себе предметы, похожие на пистолет и нож. Также он угрожал привести в действие взрывчатку, которая якобы у него была.

В ходе спецоперации правоохранители освободили всех заложников и задержали злоумышленника.

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