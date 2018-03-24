В ночь с 24 на 25 марта Украина переходит на летнее время

В 03:00 по киевскому времени стрелки часов нужно перевести на один час вперед

Украина перейдет на летнее время в ночь с 24 на 25 марта 2018 года. В 03:00 по киевскому времени стрелки часов нужно перевести на один час вперед.

Переход на летнее время пройдет по всей Украине, кроме аннексированного Россией Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Режим перевода стрелок на летнее время применяется в более, чем в 110 странах. Переход на летнее время дает возможность экономить электроэнергию, а также появляется один лишний час для отдыха в светлое время суток.

В Украине традиционно переход на летнее время происходит в ночь на последнее воскресенье марта.

В феврале Европейский парламент в Страсбурге решил обратиться к Еврокомиссии с просьбой пересмотреть переход на летнее время в ЕС. По словам евродепутата Павла Свободы, изменения суточного ритма представляют собой существенный риск для здоровья людей и животных

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