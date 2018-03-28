Главы Северной Кореи и Китая встретились в Пекине

Впервые с 2011 года Ким Чен Ын сделал выездной визит и поговорил с Цзиньпином об условиях денуклеаризации

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом Китая Си Цзиньпином в Пекине пообещал провести денуклеаризацию Корейского полуострова. Об этом сообщает Reuters.



И Китай, и Северная Корея постфактум сообщили, что встреча состоялась. Впервые Ким Чен Ын выехал за границу за период с 2011 года.



"Вопрос денуклеаризации Корейского полуострова может быть решен, если у Южной Кореи и США будет на то добрая воля, они создадут атмосферу мира и стабильности, принимая меры по реализации перемирия", - сказал лидер Северной Кореи.

25 февраля глава делегации Северной Кореи по итогам встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в Пхеньяне существует "достаточная готовность" к переговорам с США.

Подобная встреча может быть хорошим сигналом перед запланированой встречей президента США Трампом и Ким Чен Ыном.

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