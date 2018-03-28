Синоптики рассказали, когда в Украине ожидается потепление: карты

По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие два дня на территории страны похолодает, пройдут дожди с мокрым снегом, а с 30 марта начнется потепление

28-29 марта в Украине незначительно похолодает, однако с пятницы, 30 марта, начнется потепление. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Среда принесет в Украину похолодание. Небольшое, кратковременное", - уточнила Диденко. Ожидаются дожди с мокрым снегом.

"28 марта мокрый снег вероятен в северных областях Украины, на западе, в Харьковской области, возможно, дотянет до Полтавской, Черкасской и северных районов Винницкой областей", - сказала Диденко.

На остальной территории - временами дождь. В Луганской и Донецкой областях преимущественно без осадков.

Температура воздуха понизится до 0, + 4 градусов. На юге и крайнем западе будет + 6, + 11 градусов.

В Днепре, Кропивницком в течение дня + 4, + 7 градусов.В Киеве в среду пройдут дожди с мокрым снегом, днем +1, +3 градуса.

"В четверг еще будет прохладно. А с пятницы температура повысится до +8, +11 градусов. Но с периодическими дождями и ветром", - отметила Диденко.

29 марта дожди пройдут на западе, там температура воздуха будет от 0 градусов ночью до +12 градусов днем. На востоке - дождь с мокрым снегом, от -2 градусов ночью до +7 градусов днем, на севере от -8 градусов ночью до +4 градусов днем, на юге от 0 градусов ночью до + 11 градусов днем. В Киеве - без осадков, от -4 градусов ночью до +4 градусов днем.





30 марта на западе - дожди, от 0 градусов ночью до +12 градусов днем, на востоке - без осадков. Ночью -5 градусов, днем +7 градусов, на севере ночью -3 градуса, ночью +5 градусов, на юге ночью +2 градуса, днем +11 градусов. В Киеве ночью -1 градус, днем +9 градусов.





Фото: meteo.gov.ua

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