В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода на выходных

По данным Укргидрометцентра, на большинстве территории ожидаются осадки

Сегодня в Украину придет атмосферный фронт, который принесет мокрый снег в западных и северных областях. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Днем в пятницу атмосферу попустит, все же будут преобладать дожди", - отметила Диденко.

По ее словам, в Черниговской и Сумской областях ожидается мокрый снег.

В восточных областях, на юге и в центральной части, кроме Винницкой, будет сухая погода.

Самой высокой температура будет на юге и западе: днем ​​до + 5, +11 градусов. В большинстве областей + 3, + 7 градусов.

Холодными останутся Черниговская, Сумская и Харьковская область - там 0, + 4 градуса днем.

В Киеве днем ​​30 марта - дождь. Температура воздуха днем ​​в пятницу до + 3, + 5 градусов.

31 марта на западе дождь, ночью +4 градуса, днем до +15 градусов, на востоке - без осадков, ночью от 0, днем до +12 градусов, на севере и востоке ожидается дождь, ночью там от +3 градуса, днем +10, +14 градусов. На юге - без осадков, ночью +5 градусов, днем +17 градусов.





1 апреля на западе пройдут дожди, столбик термометра поднимется до +11 градусов, на востоке - без осадков, потеплеет до +16 градусов, на севере - ясно, до +14 градусов, на юге - дожди и до +18 градусов. В Киеве - дожди, до +17 градусов. Прогнозируется сильный ветер.





Фото: meteo.gov.ua

"В понедельник-вторник - похолодает", - добавила она.

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