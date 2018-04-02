Китайская орбитальная станция Тяньгун-1 вошла в атмосферу Земли
02.04.2018 04:52
Обломки экспериментальной станции прошли слои атмосферы и почти полностью сгорели над Тихим океаном
Скриншот видео
Китайская орбитальная станция в 03:15 в понедельник, 2 апреля, вошла в атмосферу Земли и почти полностью рассыпалась. Об этом собщило космическое агентство Китая, передает CNN.
Станция вошла в атмосферу над Тихим океаном и при этом большая часть осколков сгорела.
Тяньгун-1 - 50-й по величине космический корабль. Это первая экспериментальная орбитальная станция Китая, которую прозвали "мощным политическим символом". Запустили ее в 2011 году.
Вес станции составлял восемь тонн. Она двигалась к Земле со скоростью около 27 000 км/ч.
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