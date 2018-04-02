В Украине началась кампания по выбору врача: инфографика
Национальная кампания по выбору врача началась сегодня, 2 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Национальная кампания по выбору врача не имеет определенного срока: она будет продолжаться, пока все украинцы не определятся со своими врачами. Поэтому вы сможете подписать декларацию как в апреле, так и в июне или октябре", - отметили в пресс-службе Минздрава.
Фото: moz.gov.ua
В системе уже зарегистрировано уже 106 тысяч деклараций. Врачи могут обслуживать определенное количество пациентов: семейный врач - 1800, терапевт - 2000, педиатр - 900.
В пресс-службе уточнили, что выбрать врача можно, не привязываясь к месту прописки или проживания. Государство будет выделять средства на каждого пациента - 370 грн в течение года.
Декларация - это, фактически, форма заявления, с помощью которого украинцы будут сообщать, что выбрали именно этого врача и это заведение. Информация о выборе врача будет содержаться в электронной системе здравоохранения.
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