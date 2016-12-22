В России решили не проводить этап кубка мира по биатлону

О таком решении РФ уведомила Международный союз биатлонистов. По данным СМИ, он было принято на фоне публикации II части доклада о допинге

Российский союз биатлонистов добровольно отказался от проведения этапа кубка мира по биатлону в Тюмени на фоне публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Как сообщает русская служба Би-би-си со ссылкой на Международный союз биатлонистов (IBU), российская организация уже официально уведомила его о своем решении.

Помимо этапа кубка мира, который должен был пройти в марте, Россия отказалась от проведения молодежного чемпионата мира по биатлону в 2017 году.

В том же пресс-релизе IBU объявил о начале официального расследования в отношении 31 российского биатлониста, упомянутого во второй части доклада Макларена.

Кроме того, в отношении двух спортсменов уже открыто дисциплинарное дело. На время рассмотрения этого дела они отстранены от соревнований. Имена этих спортсменов в пресс-релизе не приводятся.

Решение о том, где будут проводиться соревнования по биатлону будет принято позже. Юниорский ЧМ должен был пройти в российском Острове с 21 по 28 февраля 2017 года. Этап Кубка мира в Тюмене был запланирован на 9-12 марта.



Также в четверг стало известно, что Международный союз конькобежцев отобрал у России этап кубка мира по конькобежному спорту, который должен был пройти в Челябинске. Причиной такого решения также стал доклад Макларена. Пока не определено, какая страна и какой город в итоге примет этот этап.

Ранее РФ уже лишилась права провести чемпионат мира по бобслею, который должен был проходить в Сочи. Международная федерация бобслея и скелетона (ФИБТ) пояснила, что проводить сейчас подобные соревнования в России было бы неразумно из-за угрозы бойкота.

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