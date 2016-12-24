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Россию лишили финала Кубка мира по конькобежному спорту

24.12.2016 10:09
По рекомендации Международного олимпийского комитета, у Челябинска забрали право на проведение этапа Кубка мира
Россию лишили финала Кубка мира по конькобежному спорту
Фото: russkating.ru

Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту. Об этом сообщает sport.ua.

Международный олимпийский комитет не рекомендовал проводить финал Кубка мира в Челябинске. 

В Союзе конькобежцев России подтвердили, что получили уведомление о решении перенести этап Кубка из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК. 

Финал Кубка мира должен был пройти в России в марте 2017 года. 

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