Россию лишили финала Кубка мира по конькобежному спорту
24.12.2016 10:09
По рекомендации Международного олимпийского комитета, у Челябинска забрали право на проведение этапа Кубка мира
Фото: russkating.ru
Россию лишили этапа Кубка мира по конькобежному спорту. Об этом сообщает sport.ua.
Международный олимпийский комитет не рекомендовал проводить финал Кубка мира в Челябинске.
В Союзе конькобежцев России подтвердили, что получили уведомление о решении перенести этап Кубка из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК.
Финал Кубка мира должен был пройти в России в марте 2017 года.
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