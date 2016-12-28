Российские чиновники признались в наличии системы допинга - СМИ

Опрошенные американским изданием New York Times чиновники из РФ отрицают, что система допинга в России была организована на государственном уровне

Российские чиновники впервые признали, что был сговор вокруг применения допинга, однако они отрицают, что высшие правительственные чиновники и президент РФ Владимир Путин были посвящены или замешаны в происходящем. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на российских чиновников, которые призваны реформировать российскую систему надзора за допингом.

Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства Анна Анцелиович назвала масштабное применение допинга российскими спортсменами "институциональным сговором".

Издание сообщает, что высокопоставленный сотрудник Российского антидопингового агентства на Олимпиаде в Сочи систематически подменял допинг-пробы спортсменов и снабжал их запрещенными препаратами. В подмене анализов спортсменов участвовали сотрудники ФСБ, а высокопоставленный сотрудник министерства спорта РФ годами покрывал ведущих атлетов, использовавших стимулирующие препараты.

Чиновники, однако, по-прежнему отрицают, что программа допинга была инициирована государством. Под государством они имеют ввиду президента РФ Владимира Путина и его ближайших соратников.

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7 декабря 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) продлил санкции против России из-за допинг-скандала в легкой атлетике. Такое решение МОК принял после того как WADA по итогам работы независимой комиссии организации рекомендовало отстранить сборную России от участия во всех международных соревнованиях, включая и Олимипаду в Рио-де-Жанейро.

Представитель WADA выступил с таким предложением после того, как независимая комиссия антидопингового агентства в своем докладе обвинила Министерство спорта РФ в покровительстве и контроле в сокрытии допинга российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

9 декабря во второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена, которую он подготовил для WADA, сообщалось, что более тысячи российских спортсменов с 2011 года были напрямую задействованы в манипуляциях с допингом или занимали призовые места благодаря им.

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