ФИФА готова ввести санкции против РФ за допинг в футболе

Глава ФИФА Джанни Инфантино призвал не "смешивать вместе допинговую проблему ... и подготовку к ЧМ-2018 по футболу", которой занимается Россия

Международная федерация футбола (ФИФА) применит санкции, если будут доказаны случаи употребления допинга российскими футболистами, о которых говорится в докладе Всемирного антидопингового агентства (WADA), подготовленным под руководством Ричарда Макларена. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на слова главы ФИФА Джанни Инфантино.

"Если случаи допинга были скрыты и получат подтверждение в ходе расследования, ФИФА и УЕФА примут необходимые меры и применят санкции", - сказал Инфантино.

В докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена многократно упоминается имя вице-премьера России Виталия Мутко как человека, который предположительно напрямую причастен к государственной программе поддержки допинга в российском спорте. Мутко является также президентом Российского футбольного союза и членом исполкома ФИФА, в правительстве РФ он отвечает за подготовку Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ранее на запрос издания в пресс-службе ФИФА сообщили, что Следственная палата комитета ФИФА по этике приступила к проверке второй части доклада WADA. Если доклад содержит данные о нарушении этического кодекса ФИФА и их очевидность не вызывает сомнений, то следственная палата может начать официальное расследование в отношении Мутко.

На вопрос о доверии Мутко Инфантино заметил, что тот "является членом исполкома ФИФА" и, "конечно, мы сотрудничаем".

Глава ФИФА также призвал не "смешивать вместе допинговую проблему, пусть даже очень серьезную допинговую проблему, и подготовку к ЧМ-2018 по футболу", которой занимается Россия. По его словам, контроль за допингом на ЧМ в России будут производить "функционеры ФИФА совместно с аккредитованными лабораториями, скорее всего в Швейцарии".

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18 декабря следственная палата комитета по этике ФИФА начала предварительное расследование против Мутко.

28 декабря издание New York Times сообщило, что российские чиновники впервые признали наличие допинговой системы, однако отрицали, что высшие правительственные чиновники были посвящены или замешаны в происходящем.

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