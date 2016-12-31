Против РФ введут новые санкции из-за допинг-скандала - МОК

Глава МОК сообщил, что все пробы российских спортсменов будут проверены еще раз, после чего комитет введет санкции

Против Российской Федерации будут введены новые санкции за употребление допинга российскими спортсменами. Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, передает Deutsche Welle.

Бах рассказал, что ответ МОК подготовят две специально созданные комиссии, которые предоставят право высказаться всем сторонам.

"После этого МОК примет соответствующие меры и введет санкции", - сказал он.

Бах также сообщил, что будут перепроверены все 254 пробы российских спортсменов, взятые на Олимпиаде в Сочи 2014 года, а также все пробы российских атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

9 декабря стало известно, что более тысячи российских спортсменов с 2011 года были напрямую задействованы в манипуляциях с допингом или занимали призовые места благодаря им.

22 декабря Российский союз биатлонистов добровольно отказался от проведения этапа кубка мира по биатлону в Тюмени на фоне публикации второй части доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

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