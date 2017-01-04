Россиян могут отстранить от участия в зимних играх - СМИ

Вольфганг Пихлер, который работал с женской биатлонной сборной РФ считает - если обвинения против россиян подтвердятся, им нужно пропустить ОИ-2018

Бывший тренер женской российской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер потребовал отстранить команду РФ от ближайших зимних игр, если подтвердятся обвинения о господдержке системы допинга во время Олимпиады в Сочи. Об этом сообщает DW.

"Если все так, как было заявлено, россиян следует отправить на "олимпийскую паузу" и исключить их. Таким образом, будут затронуты и невиновные, но иначе все будет бессмысленным", - заявил сегодня Пихлер.

"В этом случае у россиян будет "время для обдумывания. А потом мы посмотрим и начнем заново", - считает он.

Пихлер, возглавлявший женскую сборную РФ с 2011 до апреля 2013 года, убежден, что биатлонистки, тренировавшиеся и выступавшие под его руководством, не были замешаны в допинговых махинациях.

Он готовил к сочинской Олимпиаде сборную в составе Яны Романовой, Ольги Зайцевой, Екатерины Шумиловой и Екатерины Глазыриной. По результатам доклада канадского юриста Ричарда Макларена от соревнований временно были отстранены Яна Романова и Ольга Вилухина, не тренировавшаяся под началом Пихлера.

Пихлер высказал убеждение, что подмена допинг-проб российских спортсменов была инициирована "с самого верха".

Помимо этого немецкий тренер убежден, что, "вероятно, почти все пробы были подменены". "Это - нападение на спорт", - утверждает Пихлер.

28 декабря сообщалось, что российские чиновники впервые признали, что был сговор вокруг применения допинга. Однако они отрицают, что высшие правительственные чиновники и президент РФ Владимир Путин были посвящены или замешаны в происходящем.

Читайте также: Стали известны подробности допингового скандала на Олимпиаде в РФ

7 декабря 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) продлил санкции против России из-за допинг-скандала в легкой атлетике. Такое решение МОК принял после того как WADA по итогам работы независимой комиссии организации рекомендовало отстранить сборную России от участия во всех международных соревнованиях, включая и Олимипаду в Рио-де-Жанейро.

Представитель WADA выступил с таким предложением после того, как независимая комиссия антидопингового агентства в своем докладе обвинила Министерство спорта РФ в покровительстве и контроле в сокрытии допинга российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

9 декабря во второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена, которую он подготовил для WADA, сообщалось, что более тысячи российских спортсменов с 2011 года были напрямую задействованы в манипуляциях с допингом или занимали призовые места благодаря им.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.