Свитолина обыграла первую ракетку мира на турнире в Брисбене

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира серии WTA Premier

В Брисбене (Австралия) завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира серии WTA Premier, в котором украинка Элина Свитолина (14-й номер мирового рейтинга) обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелику Кербер из Германии, сообщает агентство УНИАН.

В игре, которая продолжалась около двух часов, все решилось в концовке третьей партии, где украинка выиграла три гейма подряд. Матч завершился со счетом 6:4, 3:6, 6:3.

В полуфинале Свитолина сыграет с Каролиной Плишковой (Чехия), которая сегодня в своем матче 1/4 финала одолела Роберту Винчи (Италия) - 3:6, 6:2, 6:2.

Турнир Brisbane International Premier длится с 1 по 7 января 2017 года, а его призовой фонд составляет $890 тысяч.

11 октября 2016 года сообщалось, что Свитолина вошла в рейтинг ТОР-15 лучших теннисисток планеты.

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