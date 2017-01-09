Свитолина обновила рекорд Украины в рейтинге теннисисток мира
09.01.2017 13:39
В рейтинге WTA по состоянию на 9 января 2017 года первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками
Элина Свитолина (фото - ЕРА)
Украинская теннисистка Элина Свитолина поднялась на одну строчку в рейтинге WTA. Об этом сообщает УНИАН.
Катерина Козлова сумела попасть в 100 лучших теннисисток мира - поднявшись на 3 строчки, она оказалась на 98 месте в рейтинге WTA с 654 очками.
В первой тройке лучших теннисисток мира без изменений: немка Анжелика Кербер на первой строчке с 8875 очками, американка Серена Уильямс на второй с 7080, полячка Агнешка Радванська на третьей с 5420.
5 января сообщалось, что в Брисбене (Австралия) завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира серии WTA Premier, в котором украинка Элина Свитолина (14-й номер мирового рейтинга) обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелику Кербер из Германии.
В рейтинге WTA по состоянию на 9 января 2017 года первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками, таким образом, обновив национальный рекорд в этом престижном мировом рейтинге.
Еще одна украинка Леся Цуренко в обновленном рейтинге потеряла 4 позиции и опустилась на 61 место с 1003 очками, в то время как Катерина Бондаренко сохранила 68 строчку, имея в своем активе 883 очка.
Катерина Козлова сумела попасть в 100 лучших теннисисток мира - поднявшись на 3 строчки, она оказалась на 98 месте в рейтинге WTA с 654 очками.
В первой тройке лучших теннисисток мира без изменений: немка Анжелика Кербер на первой строчке с 8875 очками, американка Серена Уильямс на второй с 7080, полячка Агнешка Радванська на третьей с 5420.
5 января сообщалось, что в Брисбене (Австралия) завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира серии WTA Premier, в котором украинка Элина Свитолина (14-й номер мирового рейтинга) обыграла сильнейшую теннисистку мира Анжелику Кербер из Германии.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
11:27
-
вчера
11:09
-
06.01.17
15:23
-
06.01.17
16:28
-
06.01.17
14:09
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Загрузка...
Новости партнеров