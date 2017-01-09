Свитолина обновила рекорд Украины в рейтинге теннисисток мира

рейтинге WTA по состоянию на 9 января 2017 года первая ракетка Украины Элина Свитолина поднялась с 14 на 13 строчку с 2895 очками, таким образом, обновив национальный рекорд в этом престижном мировом рейтинге.





Еще одна украинка Леся Цуренко в обновленном рейтинге потеряла 4 позиции и опустилась на 61 место с 1003 очками, в то время как Катерина Бондаренко сохранила 68 строчку, имея в своем активе 883 очка.



Катерина Козлова сумела попасть в 100 лучших теннисисток мира - поднявшись на 3 строчки, она оказалась на 98 месте в рейтинге WTA с 654 очками.



В первой тройке лучших теннисисток мира без изменений: немка Анжелика Кербер на первой строчке с 8875 очками, американка Серена Уильямс на второй с 7080, полячка Агнешка Радванська на третьей с 5420.