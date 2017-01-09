Криштиану Роналду стал лучшим футболистом года по версии ФИФА

Лучшим тренером года был признан наставник английского Лестера Клаудио Раньери, лучшим игроком среди женщин - американка Карли Ллойд

Международная федерация футбола (ФИФА) признала нападающего мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду лучшим футболистом 2016 года. Об этом говорится в сообщении в официальном Twitter ФИФА.

Лучшим тренером года был признан наставник английского Лестера Клаудио Раньери, лучшим игроком среди женщин - американка Карли Ллойд.

В декабре 2016 года Роналду стал обладателем Золотого мяча - награды, вручаемой французским журналом France Football лучшему футболисту года.

В сентябре 2016 года ФИФА прекратил партнерство с France Football по Золотому мячу. С этого момента награда вновь вручается журналом France Football.

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