Антидопинговые агентства требуют отстранить РФ от соревнований

Антидопинговые организации 19 стран потребовали на неограниченный срок отстранить Россию от всех соревнований и запретить ей проводить турниры

Ассоциация Национальных антидопинговых организаций (NADO) потребовала отстранения российских спортивных организаций от всех международных спортивных соревнований на неограниченный срок. Об этом сообщает DW.

Такое решение принято на основании второй части доклада Ричарда Макларена на третьем саммите лидеров NADO в Дублине, завершившемся 10 января.

Представители 19 стран NADO потребовали запретить проведение международных спортивных состязаний в России - также на неограниченный срок.

"Спортивные санкции против России должны оставаться в силе до тех пор, пока российский спорт не предпримет доказуемых и убедительных антидопинговых мер в соответствии со стандартами WADA", - заявила глава антидопингового агентства ФРГ Андреа Готцман.

По словам директора NADO Джозефа де Пенсье, на создание заслуживающей доверия антидопинговой системы в РФ могут уйти годы.

Однако он выразил надежду, что это произойдет быстрее, ведь Россия рискует пропустить зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане в 2018 году.

В дублинском саммите принимали участие руководители антидопинговых агентств из 19 стран, в том числе ФРГ, США и Канады.

4 января сообщалось, что бывший тренер женской российской сборной по биатлону Вольфганг Пихлер потребовал отстранить команду РФ от ближайших зимних игр, если подтвердятся обвинения о господдержке системы допинга во время Олимпиады в Сочи.

28 декабря сообщалось, что российские чиновники впервые признали, что был сговор вокруг применения допинга. Однако они отрицают, что высшие правительственные чиновники и президент РФ Владимир Путин были посвящены или замешаны в происходящем.

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7 декабря 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) продлил санкциипротив России из-за допинг-скандала в легкой атлетике. Такое решение МОК принял после того как WADA по итогам работы независимой комиссии организациирекомендовало отстранить сборную России от участия во всех международных соревнованиях, включая и Олимипаду в Рио-де-Жанейро.

Представитель WADA выступил с таким предложением после того, как независимая комиссия антидопингового агентства в своем докладе обвинила Министерство спорта РФ в покровительстве и контроле в сокрытии допинга российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году.

9 декабря во второй части доклада канадского юриста Ричарда Макларена, которую он подготовил для WADA, сообщалось, что более тысячи российских спортсменов с 2011 года были напрямую задействованы в манипуляциях с допингом или занимали призовые места благодаря им.

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