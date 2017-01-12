Шахтер все еврокубки будет играть в Харькове

Шахтер подал заявку на проведение матчей в Харькове в УЕФА, сказал генеральный директор футбольного клуба

Все евроматчи в этом сезоне футбольный клуб Шахтер (Донецк) проведет в Харькове. Об этом Football.ua сообщил генеральный директор Шахтера Сергей Палкин.

"Мы подали заявку на проведение матчей в Харькове в УЕФА. Мы не можем один поединок играть в одном месте, а следующий - в другом. УЕФА не разрешит. Если они позволяют нам на этой стадии играть в Харькове - то уже все, там и будем играть. Евроматчи будут в Харькове, а по остальным поединкам мы будем смотреть", - сказал Палкин.

По его словам, в чемпионате и Кубке Украины основным стадионом Шахтера до конца сезона останется Арена Львов.

Палкин не исключает, что несколько матчей состоится в других городах.

"На данном этапе мы заточены на Харьков и хотим по максимуму загрузить его нашими играми", - сказал Палкин.

20 декабря сообщалось, что Шахтер планирует сменить место своей домашней дислокации: в начале 2017 года команда собирается переехать на стадион Металлист в Харьков.

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