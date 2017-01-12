Умер экс-наставник сборной Англии

Грэм Тейлор является одним из 17 тренеров, которые провели более одной тысячи матчей в английской премьер-лиге

Английский тренер Грэм Тейлор умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ВВС.

В качестве игрока Тейлор играл за команды Гримсби и Линкольн Сити.

Он тренировал Уотфорд, Астон Виллу и сборную Англии.

Дважды занимал второе место в чемпионате Англии, финалист кубка Англии 1984 года.

"Со сборной Англии он вышел на Евро-1992, где занял последнее место в группе. На ЧМ-1994 сборная не пробилась, после чего Тейлор был отправлен в отставку", - отмечает издание.

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