Умер экс-наставник сборной Англии
12.01.2017 16:44
Грэм Тейлор является одним из 17 тренеров, которые провели более одной тысячи матчей в английской премьер-лиге
Грэм Тейлор (фото - скриншот видео)
Английский тренер Грэм Тейлор умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщает ВВС.
В качестве игрока Тейлор играл за команды Гримсби и Линкольн Сити.
Он тренировал Уотфорд, Астон Виллу и сборную Англии.
Дважды занимал второе место в чемпионате Англии, финалист кубка Англии 1984 года.
"Со сборной Англии он вышел на Евро-1992, где занял последнее место в группе. На ЧМ-1994 сборная не пробилась, после чего Тейлор был отправлен в отставку", - отмечает издание.
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