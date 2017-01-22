Олимпийский союз ФРГ хочет отстранить РФ от Олимпиад 2018 и 2020

По словам главы Олимпийского союза Германии, если страна с таким пренебрежением относится к принципам Олимпийской хартии, ее необходимо наказать

Российскую олимпийскую сборную необходимо отстранить от участия в Олимпийских играх 2018 и 2020 годов, если подтвердятся подозрения о наличии государственной системы допинга в стране. Об этом заявил глава Немецкого олимпийского спортивного союза Альфонс Хёрман, передает Deutsche Welle.

"Если будет доказано, что Россия поддерживала систему допинга на государственном уровне и Российский национальный комитет тем самым явно нарушал Олимпийскую хартию, то отстранение всей Национальной российской олимпийской сборной как минимум от Игр в Пхёнчхане и Токио должно стать темой для серьезного обсуждения в Международном Олимпийском комитете", - подчеркнул Хёрман.

Он также заявил, что, если какая-либо страна с таким очевидным пренебрежением относится к основополагающим принципам Олимпийской хартии, ее необходимо наказать самым жестким образом.

11 января Ассоциация Национальных антидопинговых организаций (NADO) потребовала отстранения российских спортивных организаций от всех международных спортивных соревнований на неограниченный срок.

20 января Украина присоединилась к требованию отстранить РФ от соревнований.

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