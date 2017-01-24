Украина завоевала право провести Чемпионат Европы по боксу-2017

Чемпионат Европы по боксу 2017 года пройдет в Харькове. Такое решение было принято Европейской конфедерацией бокса

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин пройдет в 2017 году в Харькове. Об этом сообщается на сайте Харьковского городского совета.

Как сообщил руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко, соответствующее решение было принято Европейской конфедерацией бокса.

"Буквально час назад мы получили письмо, в котором сообщается, что право провести Чемпионат Европы по боксу завоевала Украина, а именно Харьков. На проведение этого спортивного форума претендовали также Россия и Турция. Вероятно, в Европейской конфедерации бокса учли, что Украина имеет опыт проведения чемпионата мира среди молодежи, чемпионата Европы среди юниоров, Кубка Европы", - отметил Подаваленко.

Он также добавил, что в Харькове в прошлом году на высоком уровне прошла матчевая встреча с участием Украинских атаманов во Всемирной серии бокса.

Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года пройдет с 14 по 26 июня.

18 января 2017 года Федерация бокса Украины направила официальную заявку в Европейскую конфедерацию бокса на проведение чемпионата Европы среди мужчин в июне 2017 году.

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