Футболист Чанов умер после падения с высоты - полиция

Бывшего спортсмена госпитализировали 21 января в бессознательном состоянии. По словам врачей, он получил множественные травмы при падении с высоты

Советский и украинский футбольный вратарь и тренер Виктор Чанов почти за три недели до смерти сильно травмировался в результате падения с высоты и был госпитализирован в бессознательном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.



Согласно сообщению, в среду, 8 февраля 2017 года, около 22:50 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение от медиков о том, что в отделении нейрохирургии скончался бывший футболист, местный житель 1959 года рождения.



"Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 года в 10 часов доставила в медицинское учреждение скорая из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты", - сообщил начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.



Пациенту с тяжелым диагнозом, все время находившемуся без сознания, предоставлялась необходимая медицинская помощь, однако вечером 8 февраля медики констатировали смерть Чанова.



По факту смерти футболиста начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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В полиции отметили, что для установления причины смерти Чанова будет назначена судебно-медицинская экспертиза.



Впоследствии все собранные материалы будут переданы в полицию Киевской области, поскольку трагедия произошла именно в этом регионе.



В то же время российское издание Спорт Экспресс со ссылкой на источники пишет, якобы 20 января на Чанова напали вблизи Киева. По данным СМИ, неизвестные остановили автомобиль футболиста и избили его. В результате Чанов получил черепно-мозговую травму, на следующий день ему была сделана сложная операция.

Карьеру Виктор Чанов начинал в донецком Шахтере, большую ее часть провел в воротах киевского Динамо.



В 1980 году стал мастером спорта СССР международного класса. В 1986 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР.



За сборную СССР Чанов сыграл 21 матч, пропустил восемь мячей.



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