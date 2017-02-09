Футболист Чанов умер после падения с высоты - полиция
Советский и украинский футбольный вратарь и тренер Виктор Чанов почти за три недели до смерти сильно травмировался в результате падения с высоты и был госпитализирован в бессознательном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Согласно сообщению, в среду, 8 февраля 2017 года, около 22:50 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение от медиков о том, что в отделении нейрохирургии скончался бывший футболист, местный житель 1959 года рождения.
"Предварительно установлено, что мужчину без сознания 21 января 2017 года в 10 часов доставила в медицинское учреждение скорая из села Рославичи Васильковского района Киевской области, где он, по словам врачей, получил множественные травмы при падении с высоты", - сообщил начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.
Пациенту с тяжелым диагнозом, все время находившемуся без сознания, предоставлялась необходимая медицинская помощь, однако вечером 8 февраля медики констатировали смерть Чанова.
По факту смерти футболиста начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
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В полиции отметили, что для установления причины смерти Чанова будет назначена судебно-медицинская экспертиза.
Впоследствии все собранные материалы будут переданы в полицию Киевской области, поскольку трагедия произошла именно в этом регионе.
В то же время российское издание Спорт Экспресс со ссылкой на источники пишет, якобы 20 января на Чанова напали вблизи Киева. По данным СМИ, неизвестные остановили автомобиль футболиста и избили его. В результате Чанов получил черепно-мозговую травму, на следующий день ему была сделана сложная операция.
Карьеру Виктор Чанов начинал в донецком Шахтере, большую ее часть провел в воротах киевского Динамо.
В 1980 году стал мастером спорта СССР международного класса. В 1986 году получил звание заслуженного мастера спорта СССР.
За сборную СССР Чанов сыграл 21 матч, пропустил восемь мячей.
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