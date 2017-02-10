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Ла Лига подала в суд на фанатов Райо за оскорбление Зозули

10.02.2017 02:27
Испанская футбольная лига включила в иск восемь фанов, которые участвовали в акции против Зозули на его первой тренировке в составе Райо
Ла Лига подала в суд на фанатов Райо за оскорбление Зозули
Роман Зозуля (фото - ua-football.com)

Ла Лига (испанская футбольная лига) подала в суд на десять фанатов Райо Вальекано, которые протестовали против трансфера форварда Бетиса Романа Зозули в клуб. Об этом сообщает sportarena.com.

Раньше президент Ла Лиги Хавьер Тебас говорил, что руководство Лиги планирует судиться с 17 фанатами. Но в иск могут быть включены другие лица, действия которых были зафиксированы и расцениваются как оскорбительные.

Восемь человек, против которых подали иск, участвовали в акции против Зозули на его первой тренировке в составе Райо: они развернули у тренировочного поля баннер и выкрикивали оскорбительные слова в адрес украинского футболиста. 

Еще двое дали пресс-конференцию 5 февраля, представившись участниками фанатского движения.

Роман Зозуля - один из немногих украинских футболистов и спортсменов вообще, который занимается волонтерством, оказывает помощь ВСУ и не скрывает свою позицию относительно войны России против Украины. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии.

1 февраля 2017 года испанский футбольный клуб Бетис формально вернул себе украинского футболиста Романа Зозулю, который накануне подписал контракт с Райо Вальекано. Причиной стало обвинение футболиста леворадикальными фанами Райо в "нацизме" из-за футболки с гербом Украины. 

Общественность и Федерация футбола Украины отреагировали на скандальный срыв трансфера Зозули: ФФУ направила обращение в ФИФА и в испанскую Федерацию футбола. В итоге Райо Вальекано предложил футболисту вернуться, однако тот заявил, что останется в Бетисе.

Читайте также: Скандал в Испании: посольство Украины вступилось за Зозулю

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ЛIГАБiзнесIнформ
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