Ла Лига подала в суд на фанатов Райо за оскорбление Зозули

Испанская футбольная лига включила в иск восемь фанов, которые участвовали в акции против Зозули на его первой тренировке в составе Райо

Ла Лига (испанская футбольная лига) подала в суд на десять фанатов Райо Вальекано, которые протестовали против трансфера форварда Бетиса Романа Зозули в клуб. Об этом сообщает sportarena.com.



Раньше президент Ла Лиги Хавьер Тебас говорил, что руководство Лиги планирует судиться с 17 фанатами. Но в иск могут быть включены другие лица, действия которых были зафиксированы и расцениваются как оскорбительные.



Восемь человек, против которых подали иск, участвовали в акции против Зозули на его первой тренировке в составе Райо: они развернули у тренировочного поля баннер и выкрикивали оскорбительные слова в адрес украинского футболиста.



Еще двое дали пресс-конференцию 5 февраля, представившись участниками фанатского движения.