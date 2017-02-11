Бетис вышел на матч в футболках в поддержку Зозули

Зозуля продолжает тренироваться с футболистами клуба Бетис, но не может выходить на поле

Футболисты испанского клуба Бетис сегодня вышли на поле в футболках в поддержку украинского нападающего Романа Зозули. Об этом сообщает ua-football.com.



На футболках было написано: "Мы все Зозуля!".



В такой форме игроки Бетиса вышли на матч против Валенсии.





Зозуля продолжает тренироваться с Бетисом, но выходить на поле не имеет права.

Роман Зозуля - один из немногих украинских футболистов и спортсменов вообще, который занимается волонтерством, оказывает помощь ВСУ и не скрывает свою позицию относительно войны России против Украины. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии.