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Бетис вышел на матч в футболках в поддержку Зозули

11.02.2017 16:59
Зозуля продолжает тренироваться с футболистами клуба Бетис, но не может выходить на поле
Бетис вышел на матч в футболках в поддержку Зозули
Фото: LaLiga

Футболисты испанского клуба Бетис сегодня вышли на поле в футболках в поддержку украинского нападающего Романа Зозули. Об этом сообщает ua-football.com.

На футболках было написано: "Мы все Зозуля!". 

В такой форме игроки Бетиса вышли на матч против Валенсии.

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Зозуля продолжает тренироваться с Бетисом, но выходить на поле не имеет права. 

Роман Зозуля - один из немногих украинских футболистов и спортсменов вообще, который занимается волонтерством, оказывает помощь ВСУ и не скрывает свою позицию относительно войны России против Украины. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии.

1 февраля 2017 года испанский футбольный клуб Бетис формально вернул себе украинского футболиста Романа Зозулю, который накануне подписал контракт с Райо Вальекано. Причиной стало обвинение футболиста леворадикальными фанами Райо в "нацизме" из-за футболки с гербом Украины. 

Общественность и Федерация футбола Украины отреагировали на скандальный срыв трансфера Зозули: ФФУ направила обращение в ФИФА и в испанскую Федерацию футбола. В итоге Райо Вальекано предложил футболисту вернуться, однако тот заявил, что останется в Бетисе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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