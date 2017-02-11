Бетис вышел на матч в футболках в поддержку Зозули
Футболисты испанского клуба Бетис сегодня вышли на поле в футболках в поддержку украинского нападающего Романа Зозули. Об этом сообщает ua-football.com.
На футболках было написано: "Мы все Зозуля!".
В такой форме игроки Бетиса вышли на матч против Валенсии.
Зозуля продолжает тренироваться с Бетисом, но выходить на поле не имеет права.
Роман Зозуля - один из немногих украинских футболистов и спортсменов вообще, который занимается волонтерством, оказывает помощь ВСУ и не скрывает свою позицию относительно войны России против Украины. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии.
1 февраля 2017 года испанский футбольный клуб Бетис формально вернул себе украинского футболиста Романа Зозулю, который накануне подписал контракт с Райо Вальекано. Причиной стало обвинение футболиста леворадикальными фанами Райо в "нацизме" из-за футболки с гербом Украины.
Общественность и Федерация футбола Украины отреагировали на скандальный срыв трансфера Зозули: ФФУ направила обращение в ФИФА и в испанскую Федерацию футбола. В итоге Райо Вальекано предложил футболисту вернуться, однако тот заявил, что останется в Бетисе.
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