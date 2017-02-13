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Боксер Александр Усик разорвал контракт с американским тренером

13.02.2017 06:42
Усик решил дальше тренироваться с Анатолием Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпиады в Лондоне
Боксер Александр Усик разорвал контракт с американским тренером
Александр Усик (фото - EPA)

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик решил прекратить сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом. Об этом сообщает BoxingNews.

С Баширом боксер работал с ноября 2013 года. 

Под его руководством Усик провел десять из 11 поединков на профессиональном ринге, в том числе два боя за титул чемпиона мира. 

Дальше Усик хочет тренироваться под руководством Анатолия Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Лондоне.

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