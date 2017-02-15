Шахтер опровергает закрытие тренировочной базы в Донецке

По словам гендиректора Шахтера Сергея Палкина, информация о закрытии тренировочной базы Кирша в Донецке не соответствует действительности

Генеральный директор футбольного клуба Шахтер Сергей Палкин опроверг закрытие тренировочной базы клуба в оккупированном Донецке. Об этом Палкин сообщил у себя в Facebook.

"В некоторых СМИ появилась ложная информация о том, что тренировочная база ФК Шахтер перестала функционировать, а все ее сотрудники уволены. Это не соответсвует действительности. На СТБ Кирша, как и прежде, работают наши сотрудники, все технические системы базы поддерживаются в рабочем состоянии", - заявил он.

"Как только появится возможность возвращения первой команды и Академии в Донецк, в короткие сроки будут выполнены необходимы работы, позволяющие возобновить полноценный тренировочный процесс", - добавил Палкин.

Ранее сегодня издание Чемпион со ссылкой на свои источники сообщило о том, что руководство Шахтера приняло решение уволить работников спортивно-тренировочной базы команды "Кирша" в Донецке. По данным СМИ, сотрудники базы были уволены в январе этого года.

После начала боевых действий в Донбассе Шахтер покинул оккупированный Донецк и официально переехал в Киеве. Домашние матчи до последнего времени Шахтер проводил во Львове, а теперь будет в Харькове.

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