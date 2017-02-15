Украинка завоевала серебро на чемпионате по фигурному катанию

15-летняя украинка по итогам короткой и произвольной программ заняла второе место и завоевала для Украины уже вторую награду

Украинская спортсменка по фигурному катанию Анастасия Гожва заняла второе призовое место на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который сейчас проходит в Турции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального Олимпийского комитета.

"Украинская фигуристка Анастасия Гожва получила серебряную награду на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, соревнования которого проходят в эти дни в турецком Эрзуруме", - сказано в сообщении.

15-летняя украинка по итогам короткой и произвольной программ заняла второе место (127.18) и завоевала для Украины уже вторую награду.



Европейский юношеский олимпийский фестиваль - одно из самых престижных соревнований Европы для юных атлетов 14-18 лет, которое проводится один раз в два года - зимой и летом.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.