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Украинка завоевала серебро на чемпионате по фигурному катанию

15.02.2017 16:33
15-летняя украинка по итогам короткой и произвольной программ заняла второе место и завоевала для Украины уже вторую награду
Украинка завоевала серебро на чемпионате по фигурному катанию
Анастасия Гожва (фото - noc-ukr.org)

Украинская спортсменка по фигурному катанию Анастасия Гожва заняла второе призовое место на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который сейчас проходит в Турции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Национального Олимпийского комитета.

"Украинская фигуристка Анастасия Гожва получила серебряную награду на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, соревнования которого проходят в эти дни в турецком Эрзуруме", - сказано в сообщении.

15-летняя украинка по итогам короткой и произвольной программ заняла второе место (127.18) и завоевала для Украины уже вторую награду.

Европейский юношеский олимпийский фестиваль - одно из самых престижных соревнований Европы для юных атлетов 14-18 лет, которое проводится один раз в два года - зимой и летом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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