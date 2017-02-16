Умер футболист сборной Украины

Евгению Рябчуку было 28 лет

Умер 28-летний игрок украинской сборной по пляжному футболу Евгений Рябчук. Об этом у себя в Facebook cообщил его партнер по команде Виталий Сидоренко.

"Мы всегда будем тебя помнить Женя, таким каким ты был: искренним , добродушным , веселым , настоящим другом , отцом и мужем. Покойся с миром брат мой, ты всегда будешь в наших сердцах", - отметил Сидоренко.

СМИ ранее сообщали, что у Рябчука диагностировали рак печени.

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