Зозуля прокомментировал скандал с трансфером в "Райо Вальекано"

Футболист Роман Зозуля комментируя обвинения фанов "Райо Вальекано" в фашизме, заявил: "Фашизм - это когда люди едут за деньги в чужую страну убивать"

Украинский форвард Роман Зозуля прокомментировал обвинения в "фашизме" фанатов испанского клуба "Райо Вальекано", переход в который сорвался в прошлом месяце. Об этом Зозуля рассказал в интервью FootballHub - новому проекту ТСН.

Футболист отверг все обвинения в свой адрес и отметил, что основанный им фонд помогает украинской армии.

"Они говорят, что он фашист, потому что помогает украинской армии... мы помогаем Донбассу. "Народная армия" никогда не покупала оружие, то, что убивает… даже сепаратистов. Мы покупали скорые помощи, много машин на передовую, чтобы вывозили раненых, много медикаментов, еды... Вот такого. Все, что спасает жизнь нашим военным, нашим героям", - заявил Зозуля.

Комментируя обвинения фанов "Райо Вальекано" в фашизме, он заявил: "Здесь все очевидно. Как мне сказали, уже ловили 8-10 человек с их движения, которые воевали за ДНР, были на Донбассе у нас... Как я вижу, одно из проявлений фашизма - это когда люди едут за деньги в чужую страну убивать, что делает ультрас "Райо Вальекано". Тут еще надо разобраться, кто фашист".

Ранее СМИ со ссылкой на заявления фанов украинского Металлиста сообщали, что якобы есть подтверждения того, что фанаты Райо Вальекано воевали на стороне террористов в Донбассе.

1 февраля испанский футбольный клуб "Бетис" формально вернул обратно украинского футболиста Романа Зозулю, который буквально накануне подписал контракт с "Райо Вальекано". Причиной стало обвинение Зозули фанами "Райо" якобы в "нацизме". На мнение болельщиков существенно повлияло то, что сразу после приезда Зозули в Испанию некоторые испанские СМИ безосновательно обвинили его в "неонацизме" из-за футболки с гербом Украины.

Общественность и Федерация футбола Украины отреагировали на скандальный срыв трансфера Зозули. ФФУ направила официальное обращение в ФИФА и в Федерацию Футбола Испании. В результате испанский "Райо Вальекано" предложил футболисту вернуться, однако он взял время подумать.

Роман Зозуля - один из немногих украинских футболистов, который занимается волонтерством и оказывает помощь украинской армии. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии.

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