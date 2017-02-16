Шахтер одолел испанскую Сельту в первом матче 1/16 Лиги Европы

В испанском Виго завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором Сельта принимала донецкий Шахтер и проиграла со счетом 0:1

Футболисты донецкого Шахтера обыграли в гостях испанскую Сельту в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы УЕФА со счетом 1:0. Об этом сообщает УНИАН.

Матч состоялся в испанском городе Виго. Для Шахтера это была первая официальная встреча в этом году.

Судьба матча была решена в первом тайме, когда на 27-й минуте гол забил Густаво Бланко-Лещук, который сыграл на добивании.

Ответный матч Шахтера и Сельты состоится 23 февраля в Харькове.

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